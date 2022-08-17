Zeytin Ağacı filmi ile gündeme gelen ve hamile olup olmadığı merak edilen Seda Bakan'ın hayatı araştırılıyor. Peki, Seda Bakan hamile mi? Seda Bakan'ın kaç çocuğu var? Seda Bakan kimdir? Seda Bakan kaç yaşında nereli? Seda Bakan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SEDA BAKAN HAMİLE Mİ?

Ekim 2014'te müzisyen Ali Erel ile dünya evine giren, Ağustos 2019'da kızı Leyla'yı kucağına alan Seda Bakan, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

Bu evlilikten Leyla adında bir kızı olan Seda Bakan, şu anda ikinci kızına hamile.

Seda Bakan ve Ali Erel çifti, mutlu evliliklerini sürdürüyor.

SEDA BAKAN KİMDİR?

Türk oyuncu olan Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Gebze'de doğmuştur. Terazi burcu olan güzel oyuncu baba tarafından Boşnak; anne tarafından ise Selanik-Drama göçmeni olmasıyla bilinir.

Sakarya Üniversitesi'nde Dış Ticaret bölümünde eğitim alan Seda Bakan, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide Eda rolünü üstlenmiş ve bu rol ile büyük bir ün kazanmıştır.

Seda Bakan, birçok dizi ve yapımda önemli roller üstlenmiştir. Özellikle Kardeş Payı dizisindeki Feyza rolü onun önemli rollerindendir.

Popülerliğini arttıran Seda Bakan, bir dönem TV8 kanalında yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programında jüri üyeliği de yapmıştır.

Seda Bakan, 2014 yılında, müzisyenlik yapan Ali Erel ile evlendi.

Bu evlilikten Leyla adında bir kızı olan Seda Bakan, şu anda ikinci kızına hamile.

Seda Bakan ve Ali Erel çifti, mutlu evliliklerini sürdürüyor.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Sana Mecburum

Adanalı

Umut

Geniş Aile

Şen Yuva

Behzat Ç.

Zaman Makinesi 1973

Bana Sevmeyi Anlat

Arif V 216

Öldür Beni Sevgilim

Mucize Doktor

Karakomik Filmler 2: Emanet