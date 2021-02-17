Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı

2014 yılında Ali Erel ile dünya evine giren oyuncu Seda Bakan, 2019 yılında kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Paylaştığı fotoğraflar ve videolarla oldukça beğeni toplayan Bakan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"80'LER STAYLA"

35 yaşındaki Seda Bakan, kızı Leyla ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğrafların altına "80'ler stayla" notunu düştü. Binlerce beğeni alan gönderinin altına oyuncunun hayranlarının yanı sıra ünlü isimler de yorum yağdırdı.

"LEYLA İLE POZ VERMEYE DOYAMIYOR"

Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Güneşli günler" notlu Instagram paylaşımında da kızı Leyla ile birlikte poz vermişti. Son zamanlarda 2 yaşındaki kızı Leyla ile sık sık sosyal medya hesaplarında fotoğraflar paylaşan Bakan, takipçileri tarafından oldukça ilgi görüyor.