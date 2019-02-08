Son Dakika Haberleri: Seda Başay Yıldız'la Özel Görüşme

Seda Başay Yıldız'la Özel Görüşme

1 saat önce

ALMAN basınında yer alan haberlere göre, Frankfurt kentine bir ziyaret gerçekleştiren Steinmeier, ağustostan beri tehdit mektupları alan avukat Yıldız'la özel bir görüşme yaptı.

Seda Başay Yıldız'la Özel Görüşme, System.String[]
ALMAN basınında yer alan haberlere göre, Frankfurt kentine bir ziyaret gerçekleştiren Steinmeier, ağustostan beri tehdit mektupları alan avukat Yıldız'la özel bir görüşme yaptı. Görüşmenin içeriği konusunda ise bilgi paylaşılmadı. Frankfurt polisi içinde aşırı sağcı bir ağın olduğuna ilişkin iddiaların aydınlatılmasını isteyen Steinmeier, bu yönde başlatılan soruşturmanın sonuç getirmesini umduğunu dile getirdi.

Frankfurt Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek, kentin güvenliği ve suç olaylarına ilişkin bilgi alan Steinmeier, daha sonra çeşitli ülkelerden gelen göçmenlerle görüştü.

6 POLİS GÖREVDEN ALINMIŞTI

NSU terör örgütü davasındaki müdahil avukatlardan Yıldız'a, faksla ağustos ayında 'NSU 2.0' imzası taşıyan ırkçı ve tehdit içerikli bir mektup gönderilmiş, bunun üzerine başlatılan inceleme kapsamında Yıldız'ın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti. Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler'in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlenmiş, hakkında soruşturma başlatılan 6 polis geçici olarak görevden alınmıştı.

Yıldız'ın aralık ve ocakta da tehdit mektupları aldığı bildirilmişti. Seda Başay Yıldız, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar düzenleyen ve banka soyan NSU terör örgütü davasında, 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:35 

Polis, Frankfurt, Güncel
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