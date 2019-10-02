Bir dönem Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda da forma giyen Seda Deniz, Beşiktaş yolunda.



Bu sezon ülkemizi Euro Cup'ta temsil edecek olan Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı ligde ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar gündemine bir dönem Galatasaray forması da giyen Seda Deniz'i aldı.



Beşiktaş'ın 1997 doğumlu oyun kurucuyla prensipte anlaştığı belirtildi. 1.78 boyunda olan genç oyuncu Seda Deniz Galatasaray'da geçirdiği 5 sezonun ardından Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi. - İSTANBUL