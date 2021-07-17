Seda Güven'in acı günü! Ünlü oyuncu babasını kaybetti, kötü haberi sosyal medyadan paylaştı

Ünlü oyuncu Seda Güven'in babası Oğuz Güven vefat etti. Babasının acı haberiyle sarsılan ünlü oyuncu, babasının vefat ettiğini sosyal medyadan açıkladı.
Instagram'dan duyuru yapan oyuncu, "Babamız Oğuz Güven'i kaybettik. 17.07.2021 ikindi namazına müteakiben Gaziosmanpaşa Merkez Camii'den kaldırılarak, Pierre Loti mezarlığına defnedilecektir" diye yazdı.
Güven'e yaptığı paylaşım sonrasında arkadaşları ve sevenlerinden baş sağlığı mesajları yağdı.
Kaynak: Snob Magazin
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