"SEDA" ilk ihracat görevine hazır
1 saat önce
Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Pakistan'ın Agosta 90B sınıfı denizaltılarının modernizasyonu sözleşmesinde, geliştirilen milli sistemlerin teslimatları başladı.
Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Pakistan'ın Agosta 90B sınıfı denizaltılarının modernizasyonu sözleşmesinde, geliştirilen milli sistemlerin teslimatları başladı. Denizaltılar için HAVELSAN, Komuta Kontrol Sistemi'nin fabrika kabul testlerini gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:01
Selim Soydan'dan çok konuşulan kare için açıklama: Doğal bir tepkiydi Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası fena patladı: Galatasaray bu şekilde lakayıt, ciddiyetsiz olmaz Gençlerbirliği maçı sonrası Terim, biletlerini kesti! Galatasaray'da 5 isim yolcu Fenerbahçe'de Nabil Dirar 4 hafta yok!