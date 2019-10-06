Son Dakika Haberleri: "SEDA" ilk ihracat görevine hazır
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"SEDA" ilk ihracat görevine hazır

1 saat önce

Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Pakistan'ın Agosta 90B sınıfı denizaltılarının modernizasyonu sözleşmesinde, geliştirilen milli sistemlerin teslimatları başladı.

Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Pakistan'ın Agosta 90B sınıfı denizaltılarının modernizasyonu sözleşmesinde, geliştirilen milli sistemlerin teslimatları başladı. Denizaltılar için HAVELSAN, Komuta Kontrol Sistemi'nin fabrika kabul testlerini gerçekleştirdi.

Pakistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:01 
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