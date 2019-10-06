"SEDA" ilk ihracat görevine hazır

Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Pakistan'ın Agosta 90B sınıfı denizaltılarının modernizasyonu sözleşmesinde, geliştirilen milli sistemlerin teslimatları başladı. Denizaltılar için HAVELSAN, Komuta Kontrol Sistemi'nin fabrika kabul testlerini gerçekleştirdi.