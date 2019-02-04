Seda'nın Muhteşem Gecesi

Güçlü yorumuyla dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendiren Seda Sayan Türk Sanat Müziği, Türkçe Pop, Halk Müziği ve Arabesk şarkılardan oluşan geniş repertuvarıyla da kendisini dinlemeye gelenleri mest etti.

Sahnede Raşit Bağzıbağlı kostüm giyen Seda Sayan , sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Kendisini dinlemeye gelen ünlü isimler arasında Oktay Kaynarca, Safiye Soyman, Emel Müftüoğlu, Asena, Ahmet Selçuk İlkan, Sibel Barış ve O ses Türkiye'nin Yarışmasından Fundagibi isimleri tek tek anons ederek alkışlatan Sayan, misafirlerini tek tek sahneye alarak beraber şarkılar söylediler…

Masa masa gezen Seda Sayan hiç bir hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.