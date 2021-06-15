Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki ipler tamamen koptu. Erbil'in sabah saatlerinde, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" diyerek, göndermede bulunmuştu. Sayan ise Snob Magazin'e, "Can çıkmadan huy çıkmıyor! Adam akıllanmıyor ve ders çıkarmıyor ise yapacak bir şey yok. Allah müstahakını versin" demişti. Daha sonra Sayan, Instagram'dan ağır bir iddia da bulundu.

Sayan, "Tuğba (Coşkun) ile evliyken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır" diye yazdı. Sayan, ayrıca, "Ayrıca bu olayda benim geçmişimi kirli yapmaz, Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının dış mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin" diyerek, Erbil'e ağır iddia da bulundu.