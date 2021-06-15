Seda Sayan, kısa bir süre önce Mehmet Ali Erbil hakkında yaptığı tecavüz iddiasını kısa süre sonra kaldırdı. Instagram'dan paylaşım yapan şarkıcı, "Dua et çocuklarının hatırına... Allah'tan af dile benden değil" diyerek, yaptığı iki paylaşımı kaldırdı.

Sayan, iki paylaşımında, "Tuğba (Coşkun) ile evliyken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bene işie bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olayda benim geçmişimi kirli yapmaz, Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının dış mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin" diyerek, Erbil'e ağır iddia da bulunmuştu.