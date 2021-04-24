Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçirdiği estetik operasyonlar sonrasındaki değişimiyle konuşulmaya devam ediyor. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Sayan, sunuculuğunu üstlendiği programdaki görüntüsüyle yine gündem oldu.

"DUDAK LİFTİNGİ YAPTIRDIM"

Yüzündeki dikkat çeken değişim hakkında açıklama yapan Sayan, "Dudak liftingi yaptırdım. Ama her gün çekimim olduğu ve yaptırdığım işlemleri saklamadığım için ekrana bir hafta burnumun altındaki bantla çıktım.

Ekrandan görüntü alındığında acayip çirkin çıkıyor. Beni merak etmeyin iyiyim ya. İşte son halim" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan'a gelen yorumlardan bazıları şöyle:

-Askısı düşmüş.

-Doğal haliniz daha güzel.

-Her yaşın ayrı bir güzelliği var halbuki...

-Seda Button

-Estetik konusunda Ajda Pekkan'ı solladın Seda abla.