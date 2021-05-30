Seda Sayan ve Demet Akalın kavgasında bomba iddia! Bir de Ebru Yaşar detayı çıktı

Demet Akalın ve Seda Sayan arasında magazin gündemini sallayan tartışmalar, sosyal medya üzerinden devam ediyor. Demet Akalın, Star TV'de yayınlanan sabah programının bitmesinin ardından Seda Sayan'ın kendisinin yerine geçmek için jet hızı ile hamle yaptığını iddia etmişti. Bu iddiaların ardından Sayan cephesinden sert tepki geldi.

GÜN BOYU SOSYAL MEDYADAN GÖNDERME YAPTILAR

Snob Magazin'in özel haberine göre; Seda Sayan ile Demet Akalın arasındaki sabah programı kapışmasında ilginç detaylar ortaya çıktı. Demet Akalın'ın Alişan'la sunduğu sabah programının cuma günü final yapmasından sonra yerlerine Seda Sayan'ın geleceği belirtilmişti. İkili, gün boyu sosyal medyadan birbirine gönderme yaparken, ilginç bir iddia ortaya atıldı.

BOMBA EBRU YAŞAR İDDİASI

'Demet Akalın ile Alişan Sabah Sabah' programının bitmesinin belli olmasından sonra kanal yönetiminin Ebru Yaşar'la iletişime geçtiği öğrenildi. Yaşar'la prensiple anlaşıp yanına partner arayışı devam ederken, durumu öğrenen Seda Sayan'ın araya girdiği iddia edildi.

FATİH YÜREK VE ONUR BÜYÜKTOPÇU DA AYNISINI YAŞADI İDDİASI

Yöneticilerle konuşup ikna ettiği iddia edilen Sayan, programı devraldı. Yaşar'ın kendisinin yerine gelen Sayan'ı öğrenmesiyle şok olduğu söyleniyor. Sayan'ın daha öncede Fatih Ürek ve Onur Büyüktopçu'ya da aynısını yaptığı iddia edilmişti.