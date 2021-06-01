Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi

Son günlerde Demet Akalın ile yaşadığı problemlerle gündem olan Seda Sayan, yaptırdığı estetik müdahalelerden dolayı gündem oldu. Yüzüne birçok estetik işlem yaptıran Sayan, Instagram hesabından son halini paylaştı.

ESTETİKLERLE BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Yakın arkadaşı Safiye Soyman ile tatilde olan Sayan, Fransız askısı ve dudak liftingi işlemlerinden dolayı tamamen farklı birine dönüştü. Instagram hesabından yayınladığı videoda aşı hakkında konuşan Sayan'ın yüzünü oynatamaması ve gülememesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

TAKİPÇİLERİ SON HALİNİ HİÇ BEĞENMEDİ

Sayan'ın son halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Uzaylı gibi olmuşsun", "Tanınmaz halde", "Birden görünce korktum" ve "Bu sefer estetiklerin ayarı kaçmış" yorumları yapıldı.

İşte Seda Sayan için yapılan bazı yorumlar...