Seda Sayan, Gelinim Mutfakta'yı sunacak - Son Dakika

Seda Sayan, Gelinim Mutfakta'yı sunacak

25.12.2020 08:22
Seda Sayan, Gelinim Mutfakta'yı sunacak, System.String[]

3 yıldır hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan yarışma, 2021'in ilk pazartesi günü olan 4 Ocak'ta Seda Sayan'ın sunumuyla ekranda olacak.

3 yıldır hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan yarışma, 2021'in ilk pazartesi günü olan 4 Ocak'ta Seda Sayan'ın sunumuyla ekranda olacak. Konuyla ilgili konuşan Sayan, "Yeniden hayranlarımla buluşacak olmak benim için mutluluk verici. Mutfakta olmak benim için büyük bir tutkuydu. ve bu konuda mütevazı olamayacağım ama çok iddialıyım" dedi. Sayan, dağıttıkları ödüllerle de rakiplerinin bulunmadığını belirterek "Her bölümün sonunda çeyrek altın ve her hafta finalinde de 5 altın bilezik dağıtıyoruz. Hamarat bütün gelinleri, kayınvalideleri ile birlikte bekliyorum. Çıkıp çıkıp gelsinler" diye konuştu.

Seda Sayan, Gelinim Mutfakta'yı sunacak

Seda Sayan, Pazartesi, Ocak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Seda Sayan, Gelinim Mutfakta'yı sunacak - Son Dakika Magazin


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