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Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi - Son Dakika

Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi

17.06.2021 14:45

Seda Sayan, evindeki hizmetli kadını tecavüz etmekle suçladığı Mehmet Ali Erbil'i akladı. Erbil'in özür dilemesinin ardından geri adım atan Sayan, "Öfkeyle ayrılık sebebi olan aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim. İftira değil yanlış açıklama oldu" dedi.

Bir dönemin iki yakın dostu Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil'in arasındaki "Geçmişi kirli" tartışmasının yankıları sürmeye devam ediyor. Sayan, Erbil'in kendisi hakkındaki sert eleştirilere korkunç bir iddia ile yanıt verdi. Sayan, Erbil'in Tuğba Coşkun ile evli olduğu dönemde evlerindeki hizmetçi kadına tecavüz ettiğini ileri sürdü. İddiayı reddeden Erbil'in özür dilemesinin ardından Seda Sayan'dan da cevap gecikmedi.

MEHMET ALİ ERBİL ÖZÜR DİLEDİ

Yanında çalışan kadına tecavüzde bulunmadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, "İlaçların tesiriyle yanlış yaptım. Özür diliyorum" diyerek Seda Sayan'la dost olduklarını belirtti. Bu açıklamanın ardından gözlerin çevrildiği Sayan da Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Mehmet Ali Erbil için 'Evindeki hizmetçiye tecavüz etti' diyen Seda Sayan geri adım attı: Yanlış açıklama oldu

SEDA SAYAN TECAVÜZ SUÇLAMASINDA GERİ ADIM ATTI

Sayan, Erbil'in özür dilemesinin ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımda geri adım atarak "Şahsıma yapılan ağır hakaretlerden sonra öfkeyle ayrılık sebebi olan aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim. İftira değil yanlış açıklama oldu" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil için 'Evindeki hizmetçiye tecavüz etti' diyen Seda Sayan geri adım attı: Yanlış açıklama oldu
Seda Sayan geri adım attı! Önce Evindeki hizmetçiye tecavüz etti dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi

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Son Dakika Magazin Seda Sayan geri adım attı! Önce 'Evindeki hizmetçiye tecavüz etti' dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi - Son Dakika Magazin


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