Seda Sayan: Gökova ve Ören'in gönüllü turizm elçisi olacağım - Son Dakika

Seda Sayan: Gökova ve Ören'in gönüllü turizm elçisi olacağım

MUĞLA'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ndeki evinde yaz sezonunu geçireceğini belirten şarkıcı Seda Sayan, bir yandan da Bodrumlulara vereceği konsere hazırlanıyor.

MUĞLA'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ndeki evinde yaz sezonunu geçireceğini belirten şarkıcı Seda Sayan, bir yandan da Bodrumlulara vereceği konsere hazırlanıyor. Şarkıcı, Gökova ve Ören'in 'gönüllü turizm elçisi' olmak için çalışacağını belirtti.

Koronavirüs salgın nedeniyle 4 ay önce Milas'ın Ören Mahallesi'ndeki yazlığına gelen şarkıcı Seda Sayan, yaz sezonunu burada geçireceğini söyledi. Her gün pilates ve yüz yogası yaparak, güzelliğini koruduğunu belirten Sayan, 27 Haziran'da Bodrum'daki restoranda vereceği konseri için denize açılarak, enerji depoladığını söyledi. Yenilenen repertuvarı ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Sayan, konseri için modacısına 2 kıyafet de hazırlatıyor. Konserinde sürprizler de olacağına dikkat çeken Sayan, diğer tüm programlarına da Ören'den gideceğini kaydetti.Yeşil ile mavinin buluştuğu Ören'in havasının kendisine pozitif enerji verdiğini vurgulayan Seda Sayan, "Bu cennetin tanıtılması ve tabii ki çok iyi korunması için her türlü desteği vermeye hazırım. Gökova ve Ören'in gönüllü turizm elçisi olacağım" dedi.

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Seda Sayan, Gökova, Ören, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Seda Sayan: Gökova ve Ören'in gönüllü turizm elçisi olacağım - Son Dakika Magazin
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