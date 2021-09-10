İzzet Yıldızhan, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın sunduğu 'Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programına katıldı. Yıldızhan, arkadaşı Sayan'a destek olmak için uzun süredir yaşadığı İzmir'den İstanbul'a geldi.
Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın sunduğu 'Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programına katıldı. Fenomen eserlerini seslendiren Yıldızhan, projeye renk kattı. Sayan ve Yıldızhan'ın yaptığı düet büyük beğeni topladı. İkili, şarkı söylerken karşılıklı oyun oynadı. Yıldızhan, arkadaşı Sayan'a destek olmak için uzun süredir yaşadığı İzmir'den İstanbul'a geldi. Yıldızhan ve Sayan, ekran başındakilere keyifli anlar yaşattı.
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10.09.2021 12:08:49. #1.11#
SON DAKİKA: Seda Sayan için İzmir'den İstanbul'a geldi - Son Dakika