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Tecavüz iddiası sonrası Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama - Son Dakika

Tecavüz iddiası sonrası Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama

16.06.2021 18:01
Tecavüz iddiası sonrası Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama, System.String[]

Mehmet Ali Erbil, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" diyerek Seda Sayan'ı hedef almıştı. Bu açıklama sonrası sinirlenen Sayan, ünlü şovmenin evinde çalışan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Bu gelişmenin ardından Mehmet Ali Erbil'den flaş açıklama geldi. İşte Erbil'in o açıklaması...

Her şey Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başladı.

"BENİ YALNIZ BIRAKTI"

Erbil, Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Magazin programına telefonla bağlanarak neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu açıkladı: Seda Sayan iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar.

"ALLAH ISLAH ETSİN"

Eski dostunun bu suçlamaları sonrası Snob Magazin'e konuşan Sayan, "Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.

'TECAVÜZ' İDDİASI OLAY OLDU

Kızgınlığı geçmeyen Seda Sayan, bu kez sosyal medya hesabından Erbil'e ağır bir suçlamada bulundu. Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Seda Sayan "Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin." yazdı.

"İLAÇLARIN TESİRİYLE YANLIŞ YAPTIM"

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın bu iddiaları sonrası yeni bir açıklama yaptı.

Erbil, "Seda benim kardeşimdir. İlaçların tesiriyle bir yanlış yaptım. Özür dilerim. Aramıza kimse giremez" diyerek gerilimi sonlandırdı.

Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil'in özrünü kabul ettiğini açıkladı.

Tecavüz iddiası sonrası Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama
Tecavüz iddiası sonrası Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama
Tecavüz iddiası sonrası Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama
Tecavüz iddiası sonrası Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama
Tecavüz iddiası sonrası Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama

Mehmet Ali Erbil, Sosyal Medya, Seda Sayan, Erbil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tecavüz iddiası sonrası Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama - Son Dakika Magazin


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