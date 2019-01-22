Seda Sayan'ın Çocukken Katıldığı Müzik Yarışmasından Elendiği Ortaya Çıktı!

SEDA SAYAN'IN ÇOCUKKEN KATILDIĞI MÜZİK YARIŞMASINDAN ELENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Şimdilerde 'O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Sayan, "Çocuk yaştaydım. Müzik yarışmasına girdim heyecandan sesim çıkmadı öylece kalakaldım. Haliyle elendim. Jüriler daha sonra adım değiştiği için beni elediklerini anlamamıştır ama o gün haklılardı, çünkü şarkıyı söyleyemedim. Bunu yaşamış biri olarak, O Ses Türkiye'de değerlendirme yaparken heyecan faktörünü de göz önünde bulunduruyorum" dedi.

Seda Sayan sözlerine, "O dönem keşfedilmek için yarışma yarışma gezdim. Her şey çok zordu. Sonra düğünlerde şarkı söylemeye başladım, babamın o paraları kazanması imkansızdı aileme ben baktım" diyerek devam etti.

BABAMIN TAŞ PLAĞI PİYASAYA ÇIKAMADI ÇÜNKÜ ANNEM KIRDI!

Ailesinde herkesin sesinin güzel olduğunu söyleyen Seda Sayan, "Ben evde hiç şarkı söylemem. Genelde ablam şarkı söyler. Yıllarca o söyledi ama ben şarkıcı oldum" şeklinde konuştu. Güzel sanatçı, merhum babasının da bir taş plağı olduğunu ama ona kızan annesinin plağı kırması sebebiyle babasının söylediği şarkının piyasaya çıkmadığını da ilk kez itiraf etti.

"OĞULCAN'A TORPİLLİ DEDİKLERİ İÇİN FUTBOLU BIRAKTIRDIM!"

Seda Sayan, Oğulcan Engin'in tıpkı babası gibi iyi bir futbolcu olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Çok iyi bir solaktı, tıpkı babası gibi! Ama Seda Sayan'ın oğlusun, torpillisin diye çok üstüne gidip onu üzdüler. Ben de ona futbolu bıraktırdım" dedi.

"KADİR İNANIR BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ!"

Çocuk yaşta düğünlerde şarkı söyleyerek ailesine baktığını söyleyen Seda Sayan, Sinan Güzel'in "Peki, ilk şöhret olduğunuz proje hangisiydi" şeklindeki sorusunu " Kadir İnanır'la oynadığım 'İmparator' filmi vizyona girdi ve herkes beni tanımaya başladı. Hatta, filmin sonunda ölüyordum annem gerçek sanıp ağlamış. Kadir abimden çok şey öğrendim bana hocalık yaptı" şeklinde yanıtladı.

"ACUN ADAMDIR, MURAT OĞLUM GİBİDİR!"

Seda Sayan, Sinan Güzel'in "Tek kelimelik sorulara tek cümlelik yanıtlar" köşesindeki sorulara da oldukça çarpıcı yanıtlar verdi: "Acun Ilıcalı tek kelimeyle adamdır. Murat Boz oğlumla eşdeğer, Beyaz'ı çok severim, Hadise ise prensesimizdir."

"90'LARDAKİ ŞARKILAR DAHA SAMİMİYDİ!"

Seda Sayan, "Son dönemdeki 90'lara olan özlemin sebebi sizce nedir" şeklindeki soruya ise, "O zaman şarkılar daha sade, samimi ve içtendi. Sözlerde ayrı bir ruh vardı" şeklinde yanıt verdi.

"YAPIMCILAR BİZE ALBÜM YAPMIYOR!"

Ünlü sanatçı, artık müzik yapımcılarının maliyetin yüksek olması sebebiyle kendilerine albüm yapmadığını da itiraf ederek, "Bize sadece single yapıyorlar, hiçbirimize albüm yapmıyorlar. Gençler, yapımcıların kapısında boşuna yatmasın direkt sosyal medyada şanslarını denesin" diyerek tatlı bir sitemde bulundu. Bu arada ünlü sanatçı, yakında Aşkın Tuna projesinde bir dönem Ferda Anıl Yarkın'ın seslendirdiği "Üzülme" isimli şarkıyı söyleyeceğini ve hemen ardından yeni bir single çıkaracağını da sözlerine ekledi.

İŞTE SEDA SAYAN'IN DİĞER ÇARPICI AÇIKLAMALARINDAN KESİTLER:

Yeni nesil şarkıcıları hem şanslı, hem de şansız görüyorum. İletişim çok hızlı ve hemen şöhret olabilme şansları var. Ancak, bu bazen dezavantaj olabiliyor. Starlık bir pakettir, sahnede de yıldızlaşmaları gerekiyor. Şöhreti hızlı kaybedebilme gibi bir şansızlıkları olabiliyor.

Gençler sesini açmak için evde ya da banyoda boş yere şarkı söylemesin. Deniz kenarına ya da ormana gidip bağırsınlar. Araba kullanıp müzik dinlerken de bağırarak ses açabilirler. Bu benim özel taktiğimdir.

Benim çocuğuma annem, annelik yaptı. Hatta, Oğulcan'ın öğretmenleri beni okula çağırıp "Bu çocuk hep anneannem diyor, sizi söylemiyor. Bir sorun mu var" dediklerinde, "Ona annem bakıyor, ben çalışıyorum. Oğulcan anneannesine anne diyor ben bundan çok mutluyum" diye yanıt vermiştim. Allah, annemden razı olsun oğlumu o büyüttü.