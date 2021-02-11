Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız kaza geçirdi! 'Dua istiyoruz'
11.02.2021 15:37
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız dün akşam kaza geçirdi.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız dün akşam kaza geçirdi. Yıldız motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Dua istiyoruz
Seda Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eniştesi için dua istedi. Ünlü sanatçı, 'Allah'ım mucizeni versin. Melek kalpli adam. Sadece dua istiyoruz sevenlerinden' mesajını paylaştı.
Seda Sayan'ın ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile iki yıl önce Ören'de bir villa ve restoran alarak işletmeye başladığı biliniyor.
Son Dakika Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı Erdoğan'ın "Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine Yunan Başbakan'dan yanıt 20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı Antalya Hıfzıssıhha Kurulu'ndan PCR testi iddialarına yanıt: Sokaktan geçen herkesi kapsamıyor İstanbul için uyarıların ardı arkası kesilmiyor! Harita paylaşıldı, son yılların en kuvvetli kar yağışı geliyor Bakan Koca'nın açıklamaları ile umutlanan restoran işletmecilerinden 5 maddelik öneri Türk futbolunun yeni Burak Yılmaz'ı Gökdeniz Bayrakdar, performansıyla büyük takımların radarına girdi