Seda Sayan'ın eniştesi geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın, Milas'a bağlı Ören beldesinde yaşayan eniştesi Coşkun Yıldız'ın kaza geçirdiği öğrenildi.

KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

Akşam üzeri alışveriş yapmak için elektrikli motosikletiyle dışarı çıkan Yıldız, işlerini tamamladıktan sonra eve döndüğü sırada, kadın bir sürücü tarafından kazaya uğradı. Kaza sonucu Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız'ın ağır yaralandığı ve kafa travması geçirdiği bilgisine ulaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İlk tedavisinin ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye sevk edileceği öğrenilen Coşkun Yıldız'ın yaralanmasına sebep olan kadın sürücü de gözaltına alındı. Yıldız'ın arkadaşlarından Celal Altınay, "Coşkun abi akşamüstü markete geldi, alışverişini yapıp dönerken kullandığı elektrikli motosiklete, termik santralde çalışan bir kadın sürücünün otomobili ile çarpması sonucu ağır yaralandı. Milas'a hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğunu öğrendik" dedi.