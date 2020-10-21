Seda Sayan'ın isteği gerçekleşti
21.10.2020 17:40
Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında açık ayakkabı içinde giydiği çorap nedeniyle eleştirilince " Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür.
Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında açık ayakkabı içinde giydiği çorap nedeniyle eleştirilince " Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Ağustos'ta giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden "Helal olsun" diyenler duydum. Bu başka bir şeydir. Mesela bu Kraliyet Ailesi'nde bir kuraldır. Çorap Fransa'dan doğmuştur" demişti. Sayan, ayrıca çorap markalarından da teklif beklediğini belirmişti.
Ünlü sanatçının bu isteği gerçek oldu. Türkiye'nin önde gelen bir çorap markası Seda Sayan ile bir dizi reklam filmi çekmek için teklif götürdü. Sayan, düşünmek için zaman istedi.
Son Dakika Akşener'den Özdağ'ın açıklamalarına ilişkin yorum: Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler F.Bahçeli Samatta'nın "Bana Türkçe bir isim verin" paylaşımı büyük ilgi gördü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak Son Dakika! Paşinyan'dan gerilimi tırmandıran sözler: Rusya'dan ümidi kestim, kendimizi savunacağız Camide takla görüntüleri ile yürekleri ısıtan baba ve oğul konuştu: O an içimden geldi Paşinyan "Herkes silahına sarılmalı" derken Azerbaycan ordusu, Karabağ cephesinde çok sayıda tank ele geçirdi Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti