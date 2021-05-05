Seda Sayan kesenin ağzını açtı! Yeni villası tam 4 milyon dolar

Yıllardır hem sahnelerde hem de ekranlarda olan Seda Sayan, yaptığı yatırımlarla yine adından söz ettirdi. Türkiye'nin emlak zenginlerinden olan sanatçının, iddialara göre İstanbul'da 30 dairesi, Bodrum'da 3 villası ve Londra'da bir evi var.

YENİ EVİNİ ZEVKİNE GÖRE YAPTIRIYOR

Pandemi sürecinde de boş durmayarak çalışmaya devam eden Seda Sayan, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şimdi bu yatırımlara bir yenisini daha ekledi. 4 milyon dolara Büyükdere'den Boğaz'a nazır bir villa aldığı konuşulan Sayan, şimdilerde evi kendi zevkine göre yeniden dekore ettiriyor. Villayı komple soyduran ve çatısı dahil her yerine tadilat yaptıran sanatçının inşaat biter bitmez Gayrettepe'deki evinden buraya taşınacağı da söylentiler arasında.