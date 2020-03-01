Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Magazin Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar - Son Dakika Magazin

Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar

23 dakika önce

TV8 ekranlarında Eser Yenenler'in sunduğu talk show programına konuk olan Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu. Ezgi Eyüboğlu'nu çok beğendiğini söyleyen Seda Sayan, "Oğulcan'ın hayatındaki kimseyi bu zamana kadar kıskanmadım. Çok yakışıyorlar" dedi.

Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar, System.String[]

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yaptığı ve aynı zamanda Yemekteyiz programını sunduğu TV8 ekranlarında yayınlanan Eser Yenenler Show programının konuğu oldu. Oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuşan Seda Sayan, Ezgi Eyüboğlu'nu çok beğendiğini belirterek, "Oğlumla çok yakışıyorlar" dedi.

"OĞULCAN'IN HAYATINDAKİ KİMSEYİ BU ZAMANA KADAR KISKANMADIM"

Eser Yenenler'in talk show programına konuk olan Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu. Seda Sayan, Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'nu çok yakıştırdığını söyledi.

Seda Sayan, Oğulcan Engin'in yeni sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu çok beğendiğini söyledi. Seda Sayan, "Oğulcan'ın hayatındaki kimseyi bu zamana kadar kıskanmadım. Hatta öyle ki yanında kimi görsem 'Aa ne kadar iyi kız, evlensene' falan diyorum. Ezgi de çok güzel bir kız, oğlumla çok yakışıyorlar" dedi.

EVLİLİK TAVSİYESİ DE VERDİ

Seda Sayan, linç köşesinde de sosyal medyada paylaşılan esprili mesajlara bir hayli güldü. "TV8'i ne zaman açsam karşıma Seda Sayan çıkıyor, ne yaptınız siz" diye yazan bir mesaja ünlü şarkıcı çok güldü ve "Aga her yerde ben varım bee" diye konuştu.

O Ses Türkiye yarışmasının son şampiyonu unvanına da sahip olan şarkıcı, stüdyodaki konuklarına evlilik tavsiyesi de verdi. Seda Sayan genç kızlara flört ettiği erkeklerin TC kimlik numaralarını istemelerini ve onları araştırmaları öğüdünü programda da yineledi.

Sözlerinin arkasında olduğunu ifade eden Seda Sayan, "Çünkü bazı erkekler kadınları kandırıyor. 'Şöyle bir insanım, bekarım, boşandım, boşanıyorum' diye yalanlar söylüyor. Flört ederken her şey güzel gidiyor. Tamam iste TC kimlik numarasını, bak siciline. Temizse işi de uzatma bas nikahı, evlen" diye konuştu.

Eser Yenenler, Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin, Seda Sayan, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:00 
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