Seda Sayan Oğulcan Engin'e görücü usulü kız buldu!
1 saat önce
Seda Sayan, Yemekteyiz programı için gittiği çekimde oğlu Oğulcan Engin için bir kız beğendi.
Seda Sayan, Yemekteyiz programı için gittiği çekimde oğlu Oğulcan Engin için bir kız beğendi. Oğulcan Engin'in görücü usulü evlenmesini istediğini her fırsatta dile getiren Seda Sayan, yarışmacı yakınını kendine çok benzetti. Seda Sayan, Oğulcan Engin'in görücü usulü ile evlendiğinde daha mutlu olacağını ve kendisinin de gelini ile anlaşmasının çok önemli olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:16
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