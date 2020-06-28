Seda Sayan sahneye çıktı sosyal mesafe hiçe sayıldı - Son Dakika

Seda Sayan sahneye çıktı sosyal mesafe hiçe sayıldı

Seda Sayan sahneye çıktı sosyal mesafe hiçe sayıldı Seda Sayan konserinde Korona virüse meydan okudular Bodrum'daki bazı işletmelerde konserler başladı.

Seda Sayan sahneye çıktı sosyal mesafe hiçe sayıldı

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Seda Sayan konserinde Korona virüse meydan okudular

MUĞLA - Bodrum'daki bazı işletmelerde konserler başladı. Seda Sayan'ın sahne aldığı bir mekanda eğlencenin tavan yaptığı ve sosyal mesafe kurallarının ise hiçe sayıldığı görüldü.

Bodrum'un Gündoğan mahallesinde bulunan bir mekanda Seda Sayan sahne aldı. Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçı Seda Sayan, aylardır alınan tedbirleri hiçe sayarak sahneye çıktı. Mekana gelen tatilcilerin kapalı alanda maskesiz mesafesiz oldukları ise dikkatlerden kaçmadı. Sosyal mesafe kuralına uymayan tatilciler sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Nur Yerlitaş'ı andı

30 yıllık sırdaşı, yakın dostu ve modacısı Nur Yerlitaş'ın geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybetmesinin ardından üzüntülü günler geçiren Seda Sayan ilk sahnesinde onun kendisi için diktiği bir kıyafeti giyerek dostunu andı.

Seda Sayan'ın sahne aldığı ilk gecesinde, Gonca Vuslateri, Murat Aksu, Arzu Aslan, Bilal Özcan, Esra Özmen gibi sanat ve iş dünyasının birçok ünlü ismin yer alırken özel konukları oğlu Oğulcan Engin ve kız arkadaşı Ezgi Eyüpoğlu ise ilgi odağı oldu. Korona virüs salgını nedeniyle bir araya gelemediği öğrenilen Ezgi Eyüpoğlu müstakbel kayınvalidesini sahne de ilk kez izledi. Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüpoğlu gece boyunca arkadaşlarıyla şarkılara eşlik etti. Seda Sayan, oğlu ve Ezgi Eyüpoğlu için "Ah Geceler"i iki defa söyledi.

Sahneden müstakbel gelinine hitap eden Seda Sayan, "Maşallah çok güzel ve tatlısın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz Allah tamamına erdirsin" dedi. Sanatçı "Ayakkabılarımı oğlum Oğulcan anneler günü hediyesi olarak aldı. En güzel ayakkabılar bende" diyerek oğlunu işaret edip gelin adayı Ezgi Eyüpoğlu'na da sahneden göz kırptı.

Seda Sayan, özel repertuvarı ve esprileriyle konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Koronavirüs, Seda Sayan, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seda Sayan sahneye çıktı sosyal mesafe hiçe sayıldı - Son Dakika

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