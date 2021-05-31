Seda Sayan ve Demet Akalın, program yüzünden birbirine girdi!

Demet Akalın, Star TV'de Alişan'la beraber hazırladığı sabah programının final yapmasının ardından Seda Sayan'la anlaşıldığını öğrenince çılgına döndü. Sosyal medya hesaplarından peş peşe açıklamalar yapan ünlü isimler birbirine girince yapım şirketinden açıklama geldi.

"KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMADIM, KONUŞTURMAYIN BENİ"

Hakkında "Demet ve Alişan'ın ekmeğiyle oynadı" iddiaları çıkan Seda Sayan, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak "50 kere söyledim 1 kere daha söylüyorum bir daha da sormasınlar. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Bir daha konuşturmayın beni. Bunu bilen gayet iyi bilir. Bilmeyen de iyi öğrensin" dedi.

"CENAZE EVİNE DAVULLA GİRİLMEZ"

Seda Sayan'ı Instagram'dan silen Demet Akalın ise "Seni sever sayarız! 21 Mayıs 17.33'te 'Sakın inanmayın böyle abuk sabuk haberlere canlı yayın yapamam çocuklar' diye mesaj attın. Ben de, 'Sıkıntı yok' dedim. Cuma günü program bitişi, 'Ben başlıyorum' diye sormadan mesaj attın. Biz ekiple ağlarken bu mesaj. Cenaze evine davulla gidilmez. Sen bunu daha iyi bilirsin. Profesyonellikte her şey olur. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler. Bilgine" ifadelerini kullandı.

"SEDA VE ALİŞAN'IN ANLAŞMASI BİTİNCE SEDA SAYAN'LA ANLAŞILDI"

Tartışmaların büyümesinin ardından programının yapım şirketi Global Medya'dan da açıklama geldi. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Global medya tarafından Star TV için hazırlanan ve başarılı bir sezonun ardından final yapan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programı sözleşmede öngörülmüş olduğu tarihte sona ermiştir. Her iki taraf da sözleşmenin gereğini eksiksiz bir şekilde yerine getirmiştir.

Hemen akabinde de sayın Seda Sayan'a teklif götürülmüş ve yine Star TV'de yeni sezonda yayınlanmak üzere başka bir program için kendisiyle anlaşma sağlanmıştır. Dolayısıyla bir programın bitirilip diğer bir program için anlaşma yapılmasının birbiriyle ilintisi yoktur. Sözleşme süresi sonunda biten bir programın ardından başka bir program için görüşmelerin yapılması doğal bir süreçtir. Bu vesile ile Global Medya olarak değerli sanatçılarımız Demet Akalın ve Alişan'a bir kez daha teşekkür ediyor, Türkiye'nin sultanı Seda Sayan'a da 'Hoş geldiniz' diyoruz."