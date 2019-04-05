Seda Sayan ve Erkek Arkadaşına Hakaret Eden Zekeriya Atak, Para Cezasına Çarptırıldı

2016 yılı Şubat ayında özel bir televizyon kanalında yayınlanan Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katılan Zekeriya Atak, 'Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız' diyerek stüdyoyu terk etti. Atak, bu olayın ardından 2016 yılı Nisan ayında sosyal medya sayfasında yayınladığı videoda Zuhal Topal'ın programına kendisini Seda Sayan'ın gönderdiğini ve bunun karşılığında da Sayan ve eski erkek arkadaşı Erkan Çelik'ten 4 bin 350 lira aldığını iddia etti.

Sayan ve Çelik'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda Zekeriya Atak hakkında hakaretten 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle İstanbul 55'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

4 TAKSİTTE ÖDEYECEK

Davanın Salı günü görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Zekeriya Atak'ı 90 gün adli para cezasına çarptırdı. Cezayı günlüğü 20 liradan 1800 lira paraya çeviren mahkeme, Atak'ın para cezasını 4 eşit taksitte ödemesine hükmetti.

ZUHAL TOPAL'A DA 10 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Öte yandan Zekeriya Atak hakkında katıldığı izdivaç programını 'Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız' diyerek stüdyoyu terk etmesi nedeniyle hakkında manevi tazminat davası açan Zuhal Topal'a da 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmişti.