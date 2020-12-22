Seda Sayan yeni yılda yeni kanalıyla seyircilerin karşısına çıkıyor
22.12.2020 22:57
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, yeni yılda yeni kanalında izleyici ile buluşacak. İddialara göre; Seda Sayan, Kanal D'de 'Gelinim Mutfakta' programını sunacak.
Türkiye'nin sevilen isimlerden biri olan Seda Sayan, yeni yılda yeni kanalıyla sevenlerinin karşısına çıkacak.
YENİ PROGRAMIN ADI: 'GELİNİM MUTFAKTA'
MedyaTava'nın haberine göre; ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Kanal D ile anlaştı. Birçok önemli projeye imza atan Seda Sayan'ın Kanal D'de 'Gelinim Mutfakta' programını sunacağı öğrenildi.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNİ DE SUNUYOR
Öte yandan, Çılgın Sayısal Loto çekilişi de TV8 ekranında Seda Sayan'ın sunumu ile canlı yayında gerçekleştiriliyor.
KENDİ MARKASINI DA ÇIKARMIŞTI
Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden biri olarak görülen Seda Sayan, kendi adını taşıyan kolonyasını piyasaya çıkarmıştı. İlk defa kendi markasının yüzü olan Sayan, "Yıllardır programlarımda kapanışı 'Sizi kokulu kokulu öpüyorum' diye yapıyordum. Hayalimdi sizleri mis gibi öperek sarılmak. Şimdi kolonyalarımla size sarılıp kokulu kokulu öpüyorum" demişti.
Son Dakika Kürk giydiği için protesto edilen Kylie Jenner, bu kez göğüslerini sergiledi Otomobil, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı Kanada'da 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili bulundu Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Koronavirüsün ev içi bulaşma oranı yüzde 85 Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Dev altın keşfinin ardından Gübretaş'ta dikkat çeken değişim! Maden Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Karaman atandı Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi