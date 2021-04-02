SEDA YEKELER: YEK" Metoduyla Yabancı Dil Ediniminde Çığır Açan Bir Türk Dilbilimci; SEDA YEKELER - Son Dakika

Tüm dünyada yankı uyandıran ve çeşitli ödüllere layık görülen "YEK" metodunun yaratıcısıdır. Toplamda on bir kitabın Türkçe 'ye kazandırılmasını sağlayan, 8.000'den fazla yetişkine İngilizce ve Fransızca edindirmeyi başaran, nörobilimle dili harmanlayan ve dünyanın fark yaratan ilk 100 eğitmeninden biri olarak, uluslararası platformlarda ülkemizi başarıyla temsil eden eğitmendir.

Aynı zamanda yardım gönüllülerinden oluşan ve toplumsal yardımlaşmanın odağına eğitimi alan Türkiye'nin tek Yabancı Dil Vakfı SEYEV'in kurucusu iş insanıdır. SEYEV bugüne kadar gönüllü olarak köy okullarında kurduğu dil laboratuvarlarında 10.030 çocuğa yabancı dil konuşturmuştur.

Dünyada Fark Yaratan Eğitim Ödüllü Bir Metot; ''YEK'' Metodu

"YEK" metodu bilinen tüm dil edindirme uygulamalarından farklı olarak beyindeki gri hücrelerin arttırılmasını hedefleyen beyin egzersizlerinden oluşur. Frontal korteksi çalıştıran, deneyime dayalı ve kalıcı öğrenime kolaylık kazandıran bir metottur.

Yabancı dil edinicilerine deneyimsel dil becerisini kazandıran başarılı eğitmen Seda Yekeler, tamamen kişiye özel planlanan ve beyin haritalaması ve dil analizi sonrası ortaya çıkan eğitim metodunu şu cümlelerle açıklıyor;

"Araba kullanmak, bisiklet sürmek gibi becerilerin beyinde geliştiği bölgeyle dil öğrenmenin geliştiği bölge aynıdır. Yabancı dil öğrenmek, yetenek değil, yatkınlık da değil, doğuştan sahip olmadığınız bir beceriyi edinmektir.

Beynimizde dil öğrenmenin gerçekleştiği bölge, bilişsel esnekliğe sahip olan bir bölge. Burası beyindeki gri maddenin ne kadar fazla olursa o kadar iyi çalıştığı bir bölgedir. Dolayısıyla dil edinme, yatkınlık ve yetenekten ziyade, kitapta da (Sen de konuşabilirsin) anlattığım gibi beynimizdeki iki bölgenin (Broca ve Wernicke) birbiriyle iletişimiyle ilgilidir."

Öğrenimi esas alan bir mesleğe gönül verdiyseniz, beynin çalışma mekanizmasıyla da yakından ilgilenmeli ve ezbere dayandırılmış geçici yöntemlerden uzak durmalısınız. Asıl amacınız kişilerin yaşam alışkanlıklarına yabancı dili kazandırmak ve bu konudaki becerilerini eğitim sonrasında da devam ettirmelerine aracı olmaktır.

Yılların tecrübesiyle oluşturduğu ve dünyaca ünlü merkezlerle koordineli çalışmalarının bir ürünü olan ''Sen de Konuşabilirsin'' adlı kitabı 'Yılın Eğitim Kitabı Ödülü'ne layık görülen Seda Yekeler, her seviyeden dil eğitimi almak isteyen katılımcılarına Seda Yekeler Language and Culture Company bünyesinde destek vermeye devam ediyor. Şimdilerde ise I TALK markasıyla bu dört boyutlu dil edinim yaklaşımını dijital bir platforma taşımış olmanın ve tüm dillerde dünyaya açıyor olmanın heyecanı içerisinde. Sloganları ise; 'Yabancı dil bir yetenek işi değildir, edinilecek bir beceridir.''