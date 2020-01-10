Sedanur davasında iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sedanur davasında iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıl hapis cezası - Son Dakika

Sedanur davasında iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıl hapis cezası

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in öldürülmesi ile ilgili davada tutuklu sanıklardan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıl hapis cezası verilirken, 1 sanık beraat etti.

Sedanur davasında iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıl hapis cezası, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in öldürülmesi ile ilgili davada tutuklu sanıklardan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıl hapis cezası verilirken, 1 sanık beraat etti.


16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan Sedanur Güzel'in 7 gün sonra cesedi bulunmuştu. Sedanur'u alıkoyarak cinsel istismarda bulunup, öldürdükleri suçlamasıyla haklarında dava açılan tutuklu 3 sanığın yargılanmasına Yozgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ertan B, Ahmet B. ve Himmet U., Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Sedanur Güzel'in annesi Handan ve babası Abdullah Güzel ise Kağızman Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Duruşma sonrasında kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Ertan B. ve Ahmet B.'ye 'nitelikli adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cinsel istismar' suçundan 30'ar yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 9'ar yıl hapis cezası verdi. Diğer sanık Himmet U.'un ise beraatına ve tahliyesine karar verildi. - KARS

Sedanur Güzel, Küçük Sedanur, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:57 Kaynak: İHA
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