Son Dakika Haberleri: Sedanur Güzel davasında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi
Son Dakika 3. Sayfa Sedanur Güzel davasında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Sedanur Güzel davasında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyup cinsel istismarda bulunarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Sedanur Güzel davasında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyup cinsel istismarda bulunarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.


Güvenlik gerekçesiyle Yozgat'ta görülen davanın dördüncü duruşmasında tutuklu sanıklardan Ertan B., Ahmet B.ve Himmet U. Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.


Yozgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Sedanur Güzel'in annesi Handan ve babası Abdullah Güzel, duruşmaya Kars Kağızman Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme heyeti sanıkları dinledi. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi. Mütalaa veren savcı, sanıkların, nitelikli cinsel istismar ve kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.


Sanık avukatları savunmaların hazırlanması için süre talebinde bulundu. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 10 Ocak 2020'ye erteledi. - YOZGAT

Sedanur Güzel, Yozgat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında "Rüşvet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı
Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı Halkbank: "Yargılamanın durdurulması için tüm yasal haklarımızı kullanacağız"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 22:28:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sedanur Güzel davasında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]