Sedanur Güzel'in babası: "Adalet yerini buldu" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sedanur Güzel'in babası: 'Adalet yerini buldu' - Son Dakika

Sedanur Güzel'in babası: "Adalet yerini buldu"

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in babası Abdullah Güzel, "Adalet yerini buldu.

Sedanur Güzel'in babası:

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in babası Abdullah Güzel, "Adalet yerini buldu. İnşallah oradan çıkamazlar" dedi.


Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in katil zanlılarının ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasını değerlendiren baba Abdullah Güzel, "Adalet yerini buldu. İnşallah oradan çıkamazlar. Yüce adalete teşekkür ediyorum" dedi.


Sedanur'un öldürülmesine ilişkin davada yargılanan Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen'in ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. - KARS

Sedanur Güzel, Küçük Sedanur, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:43 Kaynak: İHA
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