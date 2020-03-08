Sedanur, metruk binada tavana asılı olarak ölü bulundu - Son Dakika
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Sedanur, metruk binada tavana asılı olarak ölü bulundu

6 saat önce

TRABZON'un Tonya ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Sedanur K. (19), metruk bir binada babası M.K. tarafından tavana asılı halde ölü bulundu.

Sedanur, metruk binada tavana asılı olarak ölü bulundu, System.String[]

TRABZON'un Tonya ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Sedanur K. (19), metruk bir binada babası M.K. tarafından tavana asılı halde ölü bulundu. Genç kızın ihtihar ettiği değerlendirilirken, binanın duvarında 'Canım ailem sizi çok seviyorum' yazdığı görüldü.

Olay, sabah saatlerinde Tonya ilçesi Karşular Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sedanur K.'den haber alamayan ailesi, evin etrafında aramaya başladı. Sazyanı mevkiinde metruk bir binayı kontrol eden baba M.K., kızı Sedanur K.'yi tavana asılı halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Sedanur K.'nin cansız bedeni, otopsi için Tonya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Lisede eğitim gördüğü öğrenilen Sedanur K.'nin ailesi, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Genç kızın ihtihar ettiği değerlendirilirken, binanın duvarında 'Canım ailem sizi çok seviyorum' yazısı dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:43 Kaynak: DHA
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