Son Dakika Haberleri: Sedaş 4.Ncü Proje Fikri Yarışması Posterlerini Üniversite Öğrencileri İle Paylaştı

Sedaş 4.Ncü Proje Fikri Yarışması Posterlerini Üniversite Öğrencileri İle Paylaştı

1 saat önce

SEDAŞ Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi olarak bu yıl 4.'ncüsünü gerçekleştireceği Proje Fikri Yarışması'nın posterlerini üniversite öğrencileri ile paylaşıyor.

Sedaş 4.Ncü Proje Fikri Yarışması Posterlerini Üniversite Öğrencileri İle Paylaştı, System.String[]

SEDAŞ ÖĞRENCİLERİ YARIŞMAYA DAVET EDİYOR.

SEDAŞ elektrik dağıtım sektörünün gelişimine katkı sunan sektörün öncü uygulamalarına imza attığı gibi, sosyal sorumluluk bakış açısıyla hayata geçirdiği projeleriyle de fark yaratmaya devam ediyor. SEDAŞ elektrik dağıtım bölgesini kapsayan 4 ildeki altı üniversite ile işbirliği içinde 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk' projesi olarak gerçekleştirdiği, sürdürülebilir ve yenilikçi olmasını hedeflediği proje fikri yarışmasının 4.'ncüsünün başladığını ve başvuruların yapılabildiğini üniversitelerin kantinlerinden, konferans salonları ve giriş kapılarından, duyuru panolarına kadar her yerden duyuruyor.

KİMLER? YARIŞMAYA NASIL KATILACAK?

Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesinde "Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik ve Enerji Sistemleri, Bilgisayar (Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Teknoloji ve Bilişim Sistemleri), Endüstri Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören 3. ve 4.sınıf üniversite öğrencileri yarışmaya katılabiliyorlar.Öğrenciler grup olarak en fazla 3 kişiden oluşacak şekilde katılım sağlayabiliyor ve bir öğrenci en fazla 2 projede yer alabiliyor. Daha önce herhangi bir kurum veya kuruluşta (TÜBİTAK, AB vs) ödüllendirilmemiş projeler de değerlendirmeye alınacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:15 Kaynak: Bültenler

Avrupa Birliği, Sakarya, Güncel
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