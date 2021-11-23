SEDAŞ, belediye başkanlarıyla çevrim içi toplantı düzenledi - Son Dakika

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) üst yönetimi ve bölge müdürleri, Bolu, Düzce, Gebze, Kocaeli ve Sakarya'nın belediye başkanlarını yatırımlar hakkında bilgilendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, faaliyet bölgesindeki il ve ilçe belediye başkanlarıyla çevrim içi gerçekleştirilen toplantılarda, 5 bölgede devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan altyapı, bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri anlatıldı.

Toplantılara SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz ile kurum direktörleri katıldı.

Odyakmaz, yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerle buluşmaları periyodik hale getirerek iletişimi canlı tutmanın öncelikleri olduğunu belirterek, "Bu toplantılarla ilin, ilçelerin sorunlarını dinliyoruz. Bölgesel yöneticilerimizin iletişimini güçlendiriyoruz. Altyapı, bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerimiz noktasında karşılıklı destek ve yardımlaşmayı sağlayarak, yerel yönetimlerle koordinasyon halinde hareket ediyoruz. Bölgelerimizin elektrifikasyon altyapısı açısından daha iyi hale getirilmesi için hep birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanları da toplantılar dolayısıyla SEDAŞ yöneticilerine teşekkür etti.