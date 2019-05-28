SEDAŞ Bolu'da iftar sofrasında buluştu

SEDAŞ iftar yemeklerini faaliyet alanındaki Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'de ayrı ayrı organize ederken, Şirket Yönetim kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz bu sefer de Bolu da ev sahipliği yaptı. SEDAŞ İftarorganizasyonuna tüm Bolu çalışanları katılım sağladılar. Samimi bir ortamda neşe içinde ve iş arkadaşlarının dostluklarını pekiştirdikleri bir iftar programı daha SEDAŞ tarafından Bolu İlindegerçekleştirilmiş oldu.

SEDAŞ yöneticilerinin Bolu ilinde görev yapan çalışanları kapıda karşılaması ile başlayan organizasyon, SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz'ın hoş geldiniz konuşması ile devam etti.

Odyakmaz konuşmasında "Şirketimizin gerçekleştirdiği geleneksel iftar buluşmalarına katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi perçinleyen, toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı artıran, barış, sevgi ve yardımlaşma ayı olan Ramazan ayınızı ve önümüzdeki günlerde hep birlikte erişeceğimiz Ramazan Bayramınızı da şimdiden kutluyorum." dedi.

Dr.Odyakmaz, "Elektrik dağıtım işi çok önemli bir hizmet ve sizlerin bufaaliyetlerimizde iş güvenliğini çok önemsiyoruz. Hepinizin mesai bitince evinize ve sevdiklerinize sağlık ve esenlik içinde dönmeniz çok önemli. Hizmet kalitesini, müşteri memnuniyetini hep birlikte daha çok artıracağız.Birlik ve beraberlik ruhu ile bölgemiz ve ülkemiz için güzel çalışmalar yapacağız. Hepimiz elimizi taşın altına koyarak, hedeflediğimiz kilometre taşlarını birlikte geçeceğiz. Süreçlerimize hepinizin daha çok destek olacağına inanıyorum"dedi.

SEDAŞ çalışanları iftar organizasyonunu neşe ve hoş sohbet içinde geçirdiler. Bolu İftar programına TES-İŞ sendika yöneticileri ile SEDAŞ yöneticileri ve yaklaşık 250 çalışan katıldı.