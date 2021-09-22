SEDAŞ çalışanları "Biz Bize Buluşmalar" etkinliğinde buluştu - Son Dakika

Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce'de görev alan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanları, "Biz Bize Buluşmalar" etkinliğinde bir araya geldi.

SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörlüğünce düzenlenen etkinlikte, tüm müdürlük ve bölgelerden 62 çalışan üst yönetimle buluştu.

Çalışan Bağlılığı Çalıştayı'nın devamı niteliğindeki programda, daha iyi çalışma ortamı oluşturabilmek için fikir alışverişi yapıldı.

Etkinlikte ayrıca, 2020'ye ait çalışan bağlılığı anket sonuçları yeniden değerlendirildi.