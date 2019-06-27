Son Dakika Haberleri: SEDAŞ çalışanlarının üstün gayret ve çabaları takdirle karşılandı
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SEDAŞ çalışanlarının üstün gayret ve çabaları takdirle karşılandı

1 saat önce

SEDAŞ SCADA kumanda merkezi ile koordinasyon içinde elektrik kesim işlemi yaptıktan sonra İtfaiye ile de iletişime geçen SEDAŞ çalışanları itfaiye, polis ve ambulans gelene kadar yangın alanında alınan önlemlere destek verdiler.

SEDAŞ çalışanlarının üstün gayret ve çabaları takdirle karşılandı, System.String[]

İnisiyatif Aldılar

Sabah arıza ihbarı ile Şekerpınar bölgesinde göreve giden ve yaptıkları çalışmayı tamamlayıp dönerken uzaktan fabrika yangınının ilk alevlerini fark ettiklerinde hızlıca olay mahalline giden SEDAŞ işletme bakım ekibi çalışanlarıAşkın AydemirveAslan Günaydın bölgeyi besleyen trafodan elektrik kesintisi yaparak yangın için ilk önlemi aldılar.

Can Kaybını Önlediler

Yangında kendilerini dışarı çıkarabilen ama şokta bulunan mağdurlara, SEDAŞ'ta aldıkları ilk yardım eğitimlerinde öğrendikleri bilgileri uyguladılar. Olayın şoku ile yangın sırasında içeriye girip etrafı saran alevlerin arasına atılarak yakınlarını kurtarmak pahasına kendi hayatlarını da tehlikeye sokacakinsanlarla yakından ilgilenmeleri ve olay sırasında bu örnek duruşları ile yangının daha çok can kaybına yol açmasının önüne geçecek üstün çaba ve gayretleriSEDAŞ çalışanları için takdir uyandırdı

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:48 Kaynak: Bültenler
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