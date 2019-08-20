Sedaş Dilovası Belediyesi ile bir araya geldi

Başkan Şayir, "SEDAŞ'ın elektrik dağıtım faaliyetleri ve hizmetleriyle ilgili bilgi paylaşımına ve SEDAŞ şebeke işletme bakım ekiplerinin arızalara hızla müdahale etmelerine ve bu konudaki hassasiyetlerine teşekkür ediyorum." dedi. Dilovası Belediye Başkanı Haydar Şayir, yaptıkları çalışmaları anlattı ve Kocaeli'miz ve Ülkemiz insanlarına daha yaşanabilir bir Dilovası bırakmak için canla başla uğraşıyor, halkımızın istek ve taleplerini öncelik sırasına göre planlıyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"PAYDAŞLARIMIZI BİLGİLENDİRİYORUZ"

SEDAŞ Şebeke Yönetim Grup Müdürü Burhan Ak, paydaşlarımıza bilgi vermeyi ve etkin bir iletişim kurmayı önemsiyoruz. Belediyenizin ilgili birimleri ile bölge sorumlusu arkadaşlarımızın tanışması, yapıcı ve çözüm odaklı iş anlayışı ile bir araya gelmeleri, bilgi alışverişinde bulunmaları kamu hizmeti bekleyen vatandaşlarımızın menfaatinedir. Gerekli notlarımızı aldık. Ziyaretimizin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Buna imkan sağladığınız için katkılarınıza biz de teşekkür ederiz." dedi.