SEDAŞ ekipleri kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

SEDAŞ ekipleri kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı

10.03.2022 14:18
SEDAŞ ekipleri kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) bölgede beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek teknik arızalara müdahale edecek ekiplerin tam kapasite hazır olduğunu bildirdi.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) bölgede beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek teknik arızalara müdahale edecek ekiplerin tam kapasite hazır olduğunu bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, ekiplerin Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce'yi de kapsayan 20 bin kilometrekarelik alanda enerji nöbetine başladığı belirtildi.

Toplamda 700 kişilik ekibin, üçlü vardiya halinde iş sağlığı ve güvenliğini aksatmadan 7/24 görev başında olacağı aktarılan açıklamada, görevlilerin il ve ilçe merkezlerinin yanı sıra köylerde de sahada olacağı ifade edildi.

Kar yağışı boyunca bölgedeki tüm planlı kesintilerin erteleneceği kaydedilen açıklamada, bölge yöneticilerinin yerinden takip edecekleri kar operasyonlarında güçlü teknolojik donanımların kullanılacağı bildirildi.

Ekiplere bölgenin her noktasında toplamda 191 araçlık geniş filonun hizmet vereceği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Ulaşımın mümkün olmadığı ormanlık ve yüksek bölgelerde ise enerji sürekliliğini koruma amacıyla drone teknolojisiyle tarama ve tespit yapılması sağlanacak. Yolların kapanması halinde de Valilik, il ve ilçe yerel yönetim birimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı ekiplerle koordineli biçimde hareket edilecek. Gerekli durumlarda AFAD hizmet binasında 3 vardiyalı kriz masası devreye alınacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek kesinti ve arızalarla ilgili SEDAŞ'ın 186 numaralı Müşteri İletişim hattı, akıllı telefonlardaki SEDAŞ Mobil uygulaması ve 0530 919 19 19 no'lu WhatsApp hattından ihbarda bulunabileceği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Bakan Dömez, İstanbul ve çevre illerde başlayan kar yağışı sonrası gelişmeleri yakından takip ediyor Bakan Dömez, İstanbul ve çevre illerde başlayan kar yağışı sonrası gelişmeleri yakından takip ediyor Bakan Dömez, İstanbul ve çevre illerde başlayan kar yağışı sonrası gelişmeleri yakından takip ediyor Bakan Dömez, İstanbul ve çevre illerde başlayan kar yağışı sonrası gelişmeleri yakından takip ediyor

Sakarya, Enerji, Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SEDAŞ ekipleri kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Uydu görüntüleriyle kare kare savaş: Mariupol artık bir virane! Hastane mi, askeri üs mü?
14:04 Uçaktan duyurdu! Ukrayna'nın nükleer tesislerini konuşmak için acilen Antalya'ya geliyor
13:59 Zincir marketlerde satılıyor! Ünlü bir markaya ait tavuktan demir parçası çıktı!
13:58 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenski ile buluşabilir ama laf olsun diye değil
12:36 İstanbul'da trafikte kar rahatlığı: Boş yollar havadan görüntülendi!
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
13:28 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam!
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna kameralara oynuyor, görüşmek için görüşüyor, çözüm odaklı değil!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 14:27:16. #1.12#
SON DAKİKA: SEDAŞ ekipleri kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement