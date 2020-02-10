SEDAŞ ekipleri yaralı buldukları Doğan'a yardım etti - Son Dakika
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SEDAŞ ekipleri yaralı buldukları Doğan'a yardım etti

6 saat önce

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde SEDAŞ ekipleri, çalışma yaptığı esnada yaralı olarak buldukları bir doğanı tedavi yapılması için veteriner ekiplerine teslim etti.

SEDAŞ ekipleri yaralı buldukları Doğan'a yardım etti, System.String[]

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde SEDAŞ ekipleri, çalışma yaptığı esnada yaralı olarak buldukları bir doğanı tedavi yapılması için veteriner ekiplerine teslim etti.


Sakarya'nın Ferizli ilçesine bağlı Sarıahmetler mahallesinde çalışma yapan SEDAŞ ekipleri, kanadındaki yara nedeniyle kuşun uçamadığını fark ederek yardım etmek istedi. Ekipler, doğası gereği yırtıcı bir kuş olan yaralı doğana gerekli desteği sağlamaya çalışırken güçlük çekti. Müdahale sırasında elleri yaralanan SEDAŞ ekipleri, kuşu sakinleştirdikten sonra tedavi için Ferizli Belediyesi'nin ekiplerine teslim etti. Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen yaralı Doğan'ın Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veterinerliği'nde tedavi edilerek doğaya geri bırakılacağı öğrenildi. - SAKARYA

Ferizli, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:09 Kaynak: İHA
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