Sedaş ekiplerinden enerjik müdahale

Arıza tespitinde orta gerilim trafosunun devre dışı kaldığı ve trafoya enerji alınamayacağı anlaşılınca, SEDAŞ işletme bakım ekipleri,enerjik bir şekilde yanan trafonun değişim sürecini başlattı.

EKİPLERE TEŞEKKÜRLER

Yanan trafo SEDAŞ işletme bakım ekipleri tarafından kısa sürede değiştirilerek, Akova Mahallesi karanlıkta bırakılmadı. SEDAŞ ekiplerinin işini bilen ve profesyonelce bu işi yapan elemanlardan oluşması ve enerjik bir şekilde hareket etmeleri enerji verme süresini kısalttı. Yeni trafonun hızla montajı yapılarak mahalle halkına enerji verildi.

Akova Mahallesi Muhtarı Ramazan Kaya ve vatandaşlar kısa sürede yanan trafoyu değiştiren ve kendilerini elektriksiz bırakmayan SEDAŞ'ın enerjik ve İşbilen ekiplerine teşekkürlerini ilettiler.