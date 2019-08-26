Son Dakika Haberleri: Sedaş ekiplerinden enerjik müdahale
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Sedaş ekiplerinden enerjik müdahale

18 dakika önce

SCADA Kumanda merkezinin koordinasyonu ile Hendek Akova Mahallesi Hantek konutlarının enerjisiz kaldığını haber alır almaz, hızla ekip araçları ile olay yerine giderek incelemede ve müdahalede bulundu.

Sedaş ekiplerinden enerjik müdahale, System.String[]

Arıza tespitinde orta gerilim trafosunun devre dışı kaldığı ve trafoya enerji alınamayacağı anlaşılınca, SEDAŞ işletme bakım ekipleri,enerjik bir şekilde yanan trafonun değişim sürecini başlattı.

EKİPLERE TEŞEKKÜRLER

Yanan trafo SEDAŞ işletme bakım ekipleri tarafından kısa sürede değiştirilerek, Akova Mahallesi karanlıkta bırakılmadı. SEDAŞ ekiplerinin işini bilen ve profesyonelce bu işi yapan elemanlardan oluşması ve enerjik bir şekilde hareket etmeleri enerji verme süresini kısalttı. Yeni trafonun hızla montajı yapılarak mahalle halkına enerji verildi.

Akova Mahallesi Muhtarı Ramazan Kaya ve vatandaşlar kısa sürede yanan trafoyu değiştiren ve kendilerini elektriksiz bırakmayan SEDAŞ'ın enerjik ve İşbilen ekiplerine teşekkürlerini ilettiler.

Akova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:38 Kaynak: Bültenler
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