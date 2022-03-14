SEDAŞ, görüntülü teyit teknolojisiyle iş güvenliğini artıracak - Son Dakika
Üye Girişi

SEDAŞ, görüntülü teyit teknolojisiyle iş güvenliğini artıracak

14.03.2022 12:42
SEDAŞ, görüntülü teyit teknolojisiyle iş güvenliğini artıracak

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), sahadaki çalışmalarda iş güvenliğini artırmayı hedefleyen görüntülü teyit teknolojisini devreye aldı.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), sahadaki çalışmalarda iş güvenliğini artırmayı hedefleyen görüntülü teyit teknolojisini devreye aldı.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, 20 bin kilometrekarelik alanda 3,8 milyon nüfusa hizmet veren SEDAŞ'ın, elektrik dağıtım faaliyetlerindeki iş güvenliğini artırmaya yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Açıklamada, arıza, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra enerji kesme, verme, aydınlatma, topraklama, manevra ile yüksek gerilim ve alçak gerilim tesisatlarında dokunmadan önce kontrol gibi iş türlerinde görüntülü teyit döneminin başladığı kaydedildi.

Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce'nin tamamında devrede olacak uygulamayla sahadaki çalışmaların daha emniyetli gerçekleştirilmesinin sağlanacağı vurgulanan açıklamada, sistem kapsamında sahada görev alan SEDAŞ'lıların çalışmalarını gerçek zamanlı olarak aktarabilecekleri bildirildi.

Çalışanların sistem üzerinden video kayıt, fotoğraf, mesajlaşma ve bas konuş uygulamaları sayesinde verileri merkeze aktaracakları bilgisine yer verilen açıklamada, anlık denetleme ve raporlamayla iş güvenliğinde olumsuz durumların önüne geçileceği belirtildi.

"Bir yıl içinde 16 bin 624 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldık"

Açıklamada, SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz'ın katılımıyla ilk testin gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Odyakmaz, şunları kaydetti:

"SEDAŞ'lıların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için yeni teknolojiyi devreye aldık. Çalışanlarımızı iş kazası ve meslek hastalıklarından koruyabilmek adına çok sayıda aksiyon planı geliştirdik. Ayrıca hem vatandaşlarımızın hem de hayvan dostlarımızın güvenliği için etkili önlemlere başvuruyoruz. Her kademeden tüm SEDAŞ'lılar olarak bir yıl içinde 16 bin 624 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldık. Hayata geçirdiğimiz uygulamalar ve üst düzey tedbirlerimiz sayesinde üzücü durumların önüne geçtiğimiz için mutluyuz."

SEDAŞ, görüntülü teyit teknolojisiyle iş güvenliğini artıracak
SEDAŞ, görüntülü teyit teknolojisiyle iş güvenliğini artıracak

YORUMLAR
500
Güneş enerji sistemini kontrol etmek için çıktığı çatıdan düşmüştü Güneş enerji sistemini kontrol etmek için çıktığı çatıdan düşmüştü

Sakarya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SEDAŞ, görüntülü teyit teknolojisiyle iş güvenliğini artıracak - Son Dakika


Son Dakika
12:43 Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası, teknoloji lideri Asus'tan kritik karar! Faaliyetlerine son verebilirler
12:40 Saran Group, Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı: Gerekli sözleşmeler imzalandı
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
12:28 Seçim kanunu teklifinin açıklandığı kritik toplantıya gazetecilerin isteği damga vurdu: Tokalaşın
12:19 Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 13:03:47. #1.12#
SON DAKİKA: SEDAŞ, görüntülü teyit teknolojisiyle iş güvenliğini artıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement