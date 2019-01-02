SEDAŞ İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz, 2019 Yılına İşletme Bakım Ekipleri İle Girdi

SEDAŞ 2019 yılbaşı gecesinde de 20 bin kilometrekarelik Bölgesinde yer alan 33 noktadaki Dağıtım Birimlerinde kesintisiz enerji için alarmdaydı. SEDAŞ Gebze SCADA kumanda Merkezinde Şebeke Operasyon ekibi 4 ildeki enerjinin şebekedeki durumunu yakından takip altına alırken, SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk, Bolu İşletmesinde İşletme Bakım Ekipleri ile yeni yılı birlikte karşıladılar.SEDAŞ işletme Bakım Ekipleriyle yeni yıl gecesi bir araya gelenSEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, çalışanlarla yaptığı konuşmada "2019 yılında SEDAŞ Ailesi'nin güzel çalışmalara imza atacağını ve müşteri memnuniyetine ait SEDAŞ'ın hedefleri için SEDAŞ'ın tüm hızıyla elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdürmeye, SEDAŞ'ın bölgesine ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini, 2019 yılında başarılı çalışmalarını sürdürecek olan tüm SEDAŞ çalışanlarını şimdiden tebrik ettiğini" belirtti.

Dr.Necmi Odyakmaz, "Tüm paydaşlarımızın yanında olmaya, bölgemiz için katma değer sağlamaya, ülkemizin kalkınmasına, sosyal ve iktisadi alandaki büyümesine olumlu katkılar sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle SEDAŞ'ın bugünlere gelmesine katkı sağlayan başta SEDAŞ çalışanları olmak üzere tüm paydaşlarımıza şahsım adına teşekkürlerimi sunar, 2019 yılının ülkemiz ve şirketimiz için daha büyük başarılara ulaşacağımız bir yıl olmasını dilerim." dedi.