SEDAŞ ile TES-İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı - Son Dakika

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ile Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilki yapıldı.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin teknik eğitim merkezinde düzenlenen toplantıda, 29 madde üzerinde anlaşma sağlandı.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, çalışan haklarının korunmasına öncelik verdiklerini belirterek, "Saygı, sevgi ve iş birliğiyle herkesin içine sinecek şekilde imzalarımızı atacağız. İçinde bulunduğumuz süreçte, özellikle enerji sektöründe gerek uluslararası gerekse mikro düzeyde zor dönemden geçiyor olsak da her zaman olduğu gibi tüm çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde enerjiye duyulan gereksinimin arttığına dikkati çeken Odyakmaz, bu zor dönemde çalışma arkadaşlarıyla omuz omuza olduklarını hissettirmek amacıyla hak kayıplarının önüne geçmek için çeşitli önlemler aldıklarını kaydetti.

TES-İŞ Genel Başkanı Ersin Akma da yeni sözleşme döneminin iyi niyet ve anlayış çerçevesinde gerçekleşeceğine inandığını belirterek, yeni dönemin herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

Sendikanın Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu ise yeni sözleşme döneminin her kesime fayda getireceğine inandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Toplantıda, SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz da eğitim ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.