Sedaş'ın Acı Günü

SEDAŞ'ta Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de çalışanlar, ansızın yaşadıkları bu ölüm olayı ile sarsıldılar.29 yaşında evli ve 2 çocuğu olan Osman Özkur,hayatını kaybettiği evinden memleketi olan Kastamonu'ya götürülerek burada yapılan cenaze töreni ile toprağa verildi.

SEDAŞ'ın yeni Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz ve çok sayıda SEDAŞ çalışanı ve yöneticileri, TES-İŞ Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu ve Sendika Yönetim Kurulu üyeleri, Gebze'den Kastamonu'ya giderek cenaze törenine katıldı ve Özkur Ailesini yalnız bırakmadılar.

Dr.Necmi Odyakmaz, SEDAŞ Camiasının ansızın gelen ölüm haberi ile büyük bir üzüntü yaşadığını, belirterek, "Üzülerek sizlerle paylaşıyorum ki SEDAŞ Gebze İşletme Bakım Görevlisi Sayın Osman Özkur arkadaşımızı, geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Allah'tan Merhuma rahmet, geride kalan eş ve çocuklarına, anne ve babası ile kardeşlerine ve tüm dost ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Arkadaşları arasında sevilen, çalışkanlığı ile ve görev adamı olarak bilinen,çok genç yaşta kaybettiğimiz, Sayın Osman Özkur'un cenazesini, memleketi olan Kastamonu'da büyük bir üzüntü yaşayarak dün toprağa verdik. SEDAŞ Ailesi olarak son görevimizi yaparken, Özkur Ailesini bu zor gününde yalnız bırakmayan ve bölgemizdenKastamonu'ya giderek, cenaze töreninde tek vücut olan tüm arkadaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha merhuma Allah'tan rahmet dilerken, tüm SEDAŞ Ailesi ile baş sağlığı dileklerimi paylaşıyorum. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.