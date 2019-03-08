Son Dakika Haberleri: "SEDAŞ'ın Hayata Enerji Katan Kadınları Bir Araya Geldi"

"SEDAŞ'ın Hayata Enerji Katan Kadınları Bir Araya Geldi"

15 dakika önce

"Hayata Enerji Katan Tüm Kadınların" kadınlar gününü kutlayan SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de çalışan tüm kadın çalışanları bir araya geldi.

Kadınlar günü dolayısıyla bir araya gelen çalışanlara hitap eden SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz, konuşmasında SEDAŞ'ta çalışan kadınların, enerji sektöründe görev almak isteyen ve kariyer yapmayı planlayan kadınlara da rol model olduklarını belirtti. Kendilerine elektrik dağıtımına kattıkları değer için ayrı ayrı teşekkür etti. Bu özel gününüzü en kalbi duygularla kutlarken, top yekün gelişimin, sürdürülebilir kalkınmanın ancak kadınların toplumlarda hak ettikleri yeri bulmalarıyla mümkün olacağının altını çizmek istiyorum. Bu nedenle SEDAŞ'ın Fırsat Eşitliği Projesini de çok değerli buluyorum. Türkiye, kadını başının tacı, aile kurumunun mimarı olarak gören bir medeniyetinmensubudur. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye demektir." dedi.

Dr.Necmi Odyakmaz, 8 Mart'ın tüm dünyamızı aile içi şiddetin, kadına yönelik ayrımcılığın, kadın cinayetlerinin yaşanmadığı; memleketimizin her köşesinde kızlarımızın eğitim imkanlarına kavuştuğu ve özgürce yaşadığı umut dolu yarınlara ulaştırmasını temenni ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:13 Kaynak: Bültenler

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