SEDAŞ'ın Kaçakla Mücadelesi Tüm Hızıyla Sürüyor

SEDAŞ EKİPLERİNDEN BAŞARILI KAÇAK OPERASYONU

Kaçak elektrik kullanımını önlemek için SEDAŞ, kaçak takip ekipleri ile yaptığı operasyonda çatılardan ve sokak aralarından kaçak enerji hattı olarak şebekeye bağlantısı yapılmış kabloları tek tek topladı. Yüzlerce metrekablo çatılardan ve binaların girişlerinden söküldü. Kaçak kullanım görülen her bir binanın elektriğinin kesilmesi de sağlandı.

SEDAŞ ekiplerince yapılan tespitlerde abonesiz kullanım olduğu ve kesilen elektriği kendi açarak kaçak kullananların da bulunduğu belirlendi. Ayrıca kaçak elektrik kullandığı tespit edilenevlerin çoğunda direklere kanca atılarak bağlantısıyapılmış kablolar bulunduğu görüldü ve SEDAŞ ekiplerince bu durumdaki bağlantılara hızla müdahale edilerek,kesilen kablolar da alındı.

SEDAŞ'IN BAŞARILI KAÇAK OPERASYONU

SEDAŞ ekipleri tarafından Kocaeli İli, Kireç Ocakları mevkiinde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen kişilerin elektrikleri kesildi. Kaçak elektrikle mücadele sırasında güvenlik açısından asayişin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi amacıyla İzmit Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi de SEDAŞ ekiplerinin çalışmasını yakından takip ettiler. SEDAŞ ekipleri Kireç Ocakları mevkiinde teknik şartnamelere uymayan ve uygunsuz bir şekilde kaçak kullanım amaçlı tesis edilmiş olan elektrik kablolarının, direkten fiziki irtibatını keserek ayırdı ve bu kabloları topladı. Sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyon başarılı ve olaysız bir şekilde tamamlandı.

350 METRE KAÇAK BAĞLANTI KABLOSU TOPLANDI

Yaklaşık 175 civarında evin kaçak elektrik taraması yapıldı. SEDAŞ ekipleri, güvenlik güçleri ile birlikte abonesiz ve sayaçtan geçmeyen direk bağlı kablolar ile enerji alan şahısların,kaçak elektrik kullanımına engel olmak üzere başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler. Kaçak olarak enerji almak üzere çekilmiş 350 metrelik antigron kablo toplandı. SEDAŞ ekipleri, sokak aralarından, evlerin çatılarından ve balkonlarından ve yeraltından çekilen kablolar ile kaçak elektrik kullanıldığını ayrı ayrı ortaya çıkardı. Bazı evlerde sayaçların devre dışı bırakıldığı bazı evlerde de kabloların çatıdan direk bağlantı yapıldığı belirlendi.

SEDAŞ'IN KAYIP VE KAÇAKLA MÜCADELESİ SÜRECEK

SEDAŞ Ekipleri, "kayıp kaçakla mücadelemiz en önemli görevlerimizden biri ve bu mücadelemiz sürecek" dediler. Kaçak kullanımın olduğu yerde fütursuzca tüketim yapıldığı ve şebekeye de zarar verildiği belirtilirken, can ve mal kaybına yol açacak tehlikeli bağlantıların yapıldığına da dikkat çekildi. SEDAŞ Ekipleri, kaçak elektrik kablolarının direklerden ayrılması vetoplanmasını sağladı. Elektrik bağlantı kabloları kesilerek tutanak düzenlendi. Kaçak taraması çalışmalarında ekipler, genel tesisat ve abonelik kontrollerini güvenlik güçleri ile birlikte yaparak bölgeden ayrıldı.

SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME

SEDAŞ 2016 yılında sosyal sorumluluk kapsamında başlattığı "Kaçak Elektrikle Mücadele içinBilgilendirme ve Bilinçlendirme Kampanyası" yapmış, elektrik kullanımı sırasında abonesiz kullanıma dikkat çekerken, kesilen elektriğin kullanıcılar tarafından açılmaması konusunda iletişim için 1 milyon 600 bin tüketiciye broşür dağıtmıştı. SEDAŞ yetkilileri, 4 il 45 ilçe ve 766 köy ile 1344 mahalle de periyodik kaçak kontrollerinin devam edeceğini ve bilgilendirme çalışmalarının da süreceğini bildirdiler.