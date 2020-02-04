SEDAŞ "İşte Fırsat Eşitliği" konusunda farkındalığı artırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel SEDAŞ 'İşte Fırsat Eşitliği' konusunda farkındalığı artırıyor - Son Dakika

SEDAŞ "İşte Fırsat Eşitliği" konusunda farkındalığı artırıyor

15 dakika önce

Fırsat eşitliği politikasını hayata geçiren SEDAŞ, Geyve Meslek Yüksek Okulu öğrencileriyle bir araya geldi ve eşitlik adına çalışma hayatında olması gerekenleri öğrencilerle paylaştı.

SEDAŞ

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), kadınların iş gücüne katılımının geliştirilmesine yönelik bilinç ve duyarlılığın artırılması hedefiyle hayata geçirdiği ve eşit fırsatları desteklediği ' Forget the Gender ' projesi kapsamında, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne (SUBÜ) bağlı Geyve Meslek Yüksek Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Profesyonel İnsan Kaynakları Derneği (PİKDER) iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte, SEDAŞ Yetenek Yönetimi Uzmanı Pınar Başol 'İşte Fırsat Eşitlikleri' hakkında bir sunum yaptı ve öğrencilere kariyer hayatlarına ışık tutacak önemli tavsiyelerde bulundu.

Sunumunda kadın ve erkeklerin cinsiyetlerine yüklenen çeşitli anlamlar yüzünden ayrımcılığa maruz kalması durumunun toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu anlatan Başol, şunları söyledi:

"Kadınlar, işgücü piyasasına hiç girmiyor veya işgücü piyasasından çıkmak zorunda kalıyor. Erkekler tek veya asıl gelir getirici kişi olarak görülüyor. Kadınların yeterli eğitim ve mesleki eğitim düzeyine sahip olmaması ile işgücü piyasasında yaşanan cinsiyet ayrımcılığı gibi nedenler ülkemizde kadınların işgücüne katılma oranını düşürüyor. Bu sorunların önüne geçmek için toplumdaki tüm bireylere çeşitli görevler düşüyor. Bu konuda farkındalık sağlamaya öncelikle eşitsizliklerin farkına varmakla, cinsiyet eşitliği ile ilgili faaliyetlere katılmakla, dildeki cinsiyetçiliğe dikkat etmekle ve gündelik işlerde iş bölümü yapmakla başlanabilir."

SEDAŞ'ın cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalığı artırma hedefiyle 2018 yılında "İş'te Fırsat Eşitliği Projesi" başlattığını ve 2019 yılında bu projeye ivme kazandırarak ' Forget the Gender' adıyla yoluna hız kesmeden devam ettiğini aktaran Pınar Başol, proje başlangıcında öncelikle kadın ve erkek çalışanlardan oluşan 'İş'te Fırsat Eşitliği Komitesi'ni kurduklarını ifade etti.Buna göre "Fırsat Eşitliği Politikası"nı hayata geçirdiklerini vurgulayan Başol, "Katıldığımız kariyer günlerinde ve fuarlarda projemizi anlattık. Bu kapsamda meslek lisesi ziyaretleri gerçekleştirdik. Ayrıca Elektrik Mühendisleri Odası ile gelecek dönemde iş birliği yapabilmek adına onlara projemizi aktardık. İŞKUR ziyaretlerimizde kadın teknisyen adaylarını şirketimize yönlendirmelerini talep ettik" dedi.

Etkinlik sonunda Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nermin Akyel, Pınar Başol'a teşekkür plaketi takdim etti.

Toplu iş sözleşmesine fırsat eşitliği maddesi

2019 Yılında stajyer kontenjanının yüzde 50'sini kız öğrencilere ayırdıklarına dikkat çeken Başol, şu bilgileri verdi: "SEDAŞ'ın çalışanlarına yönelik düzenlediği Yılsonu Değerlendirme Toplantısında tüm beyaz yaka çalışanlarımıza toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili kısa bir eğitim düzenledik. Öte yandan toplu iş sözleşmesine fırsat eşitliği maddesi ekledik. Sosyal medyada projemize yönelik haberler paylaştık. Dilde değişim başlattık ve görsel çalışması hazırladık. Bunların yanı sıra, Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri'ni (WEPs) imzaladık."

Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:55 Kaynak: Bültenler
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