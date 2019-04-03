Son Dakika Haberleri: SEDAŞ Kocaeli Müşteri Hizmetleri Merkezi Taşınıyor

SEDAŞ Kocaeli Müşteri Hizmetleri Merkezi Taşınıyor

1 saat önce

SEDAŞ'ın Kocaeli Müşteri Hizmetleri Merkezi 15 Nisan Pazartesi Kandıra Yolu Caddesi No:24 adresine taşınıyor.

SEDAŞ Kocaeli Müşteri Hizmetleri Merkezi Taşınıyor, System.String[]

SEDAŞ İzmit Otogarına 1 Kilometre mesafedekiyeni yerinde, yenilenen yüzü ile hizmet vermeye devam edecek.

SEDAŞ'ın elektrik dağıtım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği müşteri hizmetleri merkezi, 15 Nisan Pazartesi gününden itibaren, Yahya Kaptan Mahallesi İzmit Kandıra Yolu Caddesi No:24 İzmit Kocaeli adresinde hizmet vermeye başlayacak. 10 yıldır özel şirket statüsünde hizmet veren SEDAŞ, İzmit Kandıra Yolu Caddesi üzerinde İzmit Otogarına 1 Kilometre mesafede, benzin istasyonu yanındaki yeni binasına taşınarak, müşterileri için ferah ve yeni konseptiyle daha rahat bir ortam oluşturacak.

SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezi'nde hangi hizmetler sağlanıyor?

SEDAŞ Kocaeli Müşteri Hizmetleri Merkezi yeni adresinde, elektrik dağıtım faaliyetlerine ilişkin başvuruda bulunan elektrik kullanıcılarınıntaleplerini karşılamaya devam edecek. SEDAŞ yeni yapılmış olanbinalarda yapılacak ilk enerji bağlantısı için bağlantı anlaşması işlemlerini,enerji müsaadesi, proje onayı, gerilim düşüklüğü, kaçak tutanağı ve kaçak takip cezalı ödeme işlemlerini ve bunlara ait taksitlendirme, elektrik şebekesine ait talepler, aydınlatma ve direk talepleri, sayaç okuma, kesme - açma, sayaç arızası konularında abonelerden gelen başvuru, talep ve önerilere ait işlemleri, yeni taşınacağı Müşteri Hizmetleri Merkezi'nde degerçekleştirmeye devam edecek.

Şu anda İzmit Kocaeli'deFatih Mahallesi, Sultan Murat Caddesi, Fener Sokak, No:3 Rimal Market üzerindeki adresinde yer alan SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezi, 15 Nisan Pazartesi gününden itibaren, Yahya Kaptan Mahallesi İzmit Kandıra Yolu Caddesi No:24 İzmit Kocaeli adresinde hizmet vermeye başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:22 Kaynak: Bültenler

Kandıra, Kocaeli, Güncel
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